Президент МОК Томас Бах заявил, что ФИФА стоит ознакомиться с результатами работы комиссии Самуэля Шмида по допингу в российском спорте.

- ФИФА должна обратиться к господину Шмиду, может, он столкнулся с какими-то свидетельствами в ходе расследований, - сказал Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК.

5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.