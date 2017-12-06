МОК пока не разработал регламент участия российских спортсменов в предстоящих зимних Олимпийских играх.

Во вторник исполком МОК вынес решение о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР), при этом российские спортсмены могут выступить на Играх в Южной Корее в нейтральном статусе и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR), что можно перевести как "Олимпиец из России".

"Этот вопрос подлежит дальнейшему обсуждению перед окончательным оглашением правил участия [в Олимпийских играх]", - сообщили в пресс-службе.

Восстановление ОКР может произойти в последний день Олимпийских игр 2018 года, которые завершатся 25 февраля.