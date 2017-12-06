Путин: Сверхзадачей Сочи-2014 было достойное проведение Игр
Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не ставил задачу победить в командном зачете на домашней Олимпиаде-2014.
"Что касается прошлых стартов, в том числе Олимпиады в Сочи, я никогда не ставил задачу перед, скажем, Минспорта, перед другими организациями, перед федерациями выиграть Олимпиаду. Не было такой задачи!" - сказал глава государства.
По его словам, у России "была другая сверхзадача" - подготовить и достойно провести Игры, как для российских спортсменов и любителей спорта, так и для зарубежных.
5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.
"Что касается прошлых стартов, в том числе Олимпиады в Сочи, я никогда не ставил задачу перед, скажем, Минспорта, перед другими организациями, перед федерациями выиграть Олимпиаду. Не было такой задачи!" - сказал глава государства.
По его словам, у России "была другая сверхзадача" - подготовить и достойно провести Игры, как для российских спортсменов и любителей спорта, так и для зарубежных.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4790050
"Что касается прошлых стартов, в том числе Олимпиады в Сочи, я никогда не ставил задачу перед, скажем, Минспорта, перед другими организациями, перед федерациями выиграть Олимпиаду. Не было такой задачи!" - сказал глава государства.
По его словам, у России "была другая сверхзадача" - подготовить и достойно провести Игры, как для российских спортсменов и любителей спорта, так и для зарубежных.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4790050