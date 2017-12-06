- Ответственность в плане сочинской лаборатории несет WADA, это только компетенция WADA. с другой стороны, я уже говорил, мне очень жаль, что такая ситуация произошла, что «чистые» атлеты пострадали от манипуляций в России и были лишены возможности благодаря своим результатам испытать чувство победы, подняться на пьедестал на церемонии награждения", - передает слова Баха «Р-Спорт».

Напомним, ранее МОК допустил россиян к участию, но только под олимпийским флагом.