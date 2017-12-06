- Для нас интересы спортсмена всегда были приоритетом. Мы поддерживали легкоатлетов, которые решили выступить под нейтральным флагом, точно так же мы поступаем сейчас. Участвовать в Олимпиаде - это право спортсмена, мы будем его уважать и оказывать всестороннюю поддержку. Другое дело, нам нужно сделать все, чтобы наш спортсмен при этом не подвергался какой-либо дискриминации, имел равные возможности.

Не хочу оценивать решение МОК в отношении лично меня. Не время сейчас думать о себе. В первую очередь нужно защитить спортсменов, сделать так, чтобы оказать им любую поддержку как в защите честного имени, так и в участии в Олимпийских играх. Работа будет продолжаться - будем обращаться в Спортивный арбитражный суд, гражданские суды, предпринимать другие действия, - передает слова Мутко ТАСС.

Напомним, ранее МОК допустил россиян к участию, но только под олимпийским флагом.