Скончался бывший президент МОК Жак Рогге

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, что Рогге возглавлял МОК в 2001–2013 годах. После завершения работы в МОК он стал ее почетным президентом.

Добавим, что Рогге -16-кратный чемпион Бельгии в парусном спорте, участвовал в Олимпиаде-68, Олимпиаде-72 и Олимпиаде-76. Стал членом МОК в 1991 году и вошел в Исполнительный комитет организации в 1998-м.

В 2001 году был избран президентом Международного олимпийского комитета на сессии Комитета в Москве, став преемником Х. А. Самаранча.

Под руководством Рогге МОК стремился создать больше возможностей для развивающихся стран участвовать в процессе выдвижения городов на конкурс за право проведения Олимпийских игр. Он был уверен, что серьезные результаты в этом вопросе могут быть достигнуты уже в обозримом будущем посредством как государственной поддержки, так и политики самого МОК, уменьшающими стоимость принятия Олимпийских игр страной.