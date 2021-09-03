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03 сентября 17:02
автор: Александр Бойченко

Тренер Ласицкене: Не могу сказать, что мы были уверены, что золото 100% будет нашим

Ласицкене завоевала личное золото Олимпиады в Токио.

Личный тренер российской легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян оценил выступление своей спортсменки на Олимпийских играх в Токио, а также ответил, расстроился бы он, если бы Мария не взяла золото.

«Не знаю. Я бы, конечно, расстроился. Но я абсолютно убежден: мы не сдались и пошли дальше. Кстати, я не могу сказать, что мы ехали в Токио с мыслью, что золото будет на 100% нашим.

Хотя сейчас могу признать, что до Игр в Токио было много сомнений. Сколько пропусков, потеря формы, травмы и тд. Нам, безусловно, повезло в том смысле, что мы смогли превратить весь этот негатив в очень мощный позитив. Хотя до сих пор жалею, что было потеряно столько стартов. Если бы этого не произошло, может, сейчас Маша прыгнула бы еще выше», - сказал Габрилян в интервью RT.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира (Токио 2015, Лондон 2017, Доха 2019), а также двукратной чемпионкой мира в помещении (Сопот 2014, Бирмингем 2018).

Мария Ласицкене единственная трехкратная чемпионка в мире в истории по прыжкам в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин).

источник: «RT на русском»
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