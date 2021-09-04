Вечеслав Фетисов: На золото Олимпиады будут претендовать шесть команд

Двукратный олимпийский чемпион, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов отреагировал на новость о том, что НХЛ отпустит своих игроков на Олимпиаду.

«Я рад, что на Олимпийские игры приедут лучшие хоккеисты. Это здорово и для прогресса хоккея в целом, и для ребят, которые будут смотреть эту Олимпиаду. Надо просто радоваться. Не думаю, что это создаст сложности для сборной России.

Проблема только в тренере. Пока неизвестно, кто будет тренировать команду. Это скоротечный турнир. Нужно хорошо знать специфику НХЛ и ее игроков. И как минимум шесть команд, которые приедут на Олимпиаду, имеют шанс на золото. Это будет интересный турнир», - сказал Фетисов в интервью Sport24.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соперниками сборной России по групповому этапу стали сборные Швейцарии, Чехии и Дании.

На прошедшей Олимпиаде в 2018 году сборная России одержала победу в финале с Германией.