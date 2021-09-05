В Токио проходят протесты против Олимпийских и Паралимпийских игр

В Токио прошли протесты, с требованием прекратить проводить Олимпийские и Паралимпийские игры.

«Нет Олимпиадам, нет Паралимпиадам, мы против олимпийского движения!», - кричали протестующие, сообщает «МК-Спорт».

По данным источника, акция началась у станции метро «Харадзюку» и в ней принимали участие приблизительно два десятка человек.

Напомним, что команда ПКР стала четвертой в общем зачете, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медали. Больше всех наград в активе паралимпийцев из Китая (96-60-51). Второй в медальном зачете стала команда Великобритании (41-38-45), третьей - США (37-36-31).

Добавим, что прошедшие в этом году в Токио Олимпийские и Паралимпийские игры прошли из-за пандемии коронавируса без зрителей на трибунах и по опросам населения не нашли поддержки в Японии.