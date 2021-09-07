Саппоро может принять зимнюю Олимпиаду 2030 года

Глава оргкомитета Токио-2020 Сэйко Хасимото сообщил о том, что Саппоро выдвинет свою кандидатуру на проведение Олимпийских игр в 2030 году.

Напомним, что ранее в своей истории Саппоро уже принимал зимнюю Олимпиаду. Это произошло в 1972 году.

– Безусловно, Саппоро будет претендовать на зимние ОИ-2030. Хочется верить, что это станет реальностью. Также мы надеемся, что в ближайшем будущем наша страна станет хозяйкой еще одной летней Олимпиады, – цитирует Хасимото портал Inside the Games.

Добавим, что помимо Саппоро, претендентами на проведение Олимпиады в 2030 году являются Барселона и Солт-Лейк-Сити.