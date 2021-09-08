Рустам Минниханов: Казань готова принять Олимпийские игры 2036 года

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал о готовности Казани принять летние Олимпийские игры-2036.

«Я не вижу никаких проблем. В Казани есть спортивная и транспортная инфраструктура, мы можем принять у себя много гостей. Если будет принято такое решение руководством страны, то мы всегда готовы», - цитирует главу региона RT со ссылкой на «Матч ТВ».

Добавим, что сегодня в Казани стартовал международный форум «Россия - спортивная держава».

Ранее в СМИ сообщалось, что президент ОКР Станислав Поздняков обсудит с Рустамом Миннихановым идею с заявкой столицы республики на проведение Игр.