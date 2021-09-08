МОК отстранил Олимпийский комитет КНДР до конца 2022 года

Президент МОК Томас Бах сообщил о временном отстранении Олимпийского комитета КНДР.

«Единственным национальным олимпийским комитетом, который не принял участие в Олимпийских играх в Токио, был НОК КНДР. Это нарушение Олимпийской хартии. В этой связи исполкомом было принято решение отстранить НОК КНДР до конца 2022 года. МОК прекратит финансирование НОК КНДР и не будет предоставлять иную поддержку», - приводит слова Баха ТАСС.

Напомним, что КНДР мотивировала решение отказаться от участия в Олимпиаде-2020 пандемией коронавируса.

Добавим, что в феврале 2022 года в столице Китая Пекине должны состоятся XXIV зимние Олимпийские игры.