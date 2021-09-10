Путин наградит победителей Олимпиады в Токио 11 сентября

В субботу, 11 сентября, президент России Владимир Путин в Кремле вручит государственные награды российским спортсменам - победителям Олимпийских игр в Токио. Об этом в пятницу журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В течение дня президент примет участие в церемонии вручения государственных наград победителям Олимпийских игр в Токио в Екатерининском зале Кремля. И в Георгиевском зале президент пообщается с олимпийскими чемпионами», - отметил Песков.

По словам Пескова, запланированы выступления министра спорта Олега Матыцина, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, первого вице-президента Паралимпийского комитета РФ Павла Рожкова, руководителя рабочей группы по подготовке совета с Олегом Кожемяко и другими.