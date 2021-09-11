Российские призеры «Токио-2020» получат автомобили BMW от Фонда поддержки олимпийцев

Лимиту в нашем футболе быть. Но зачем было затевать спор, не узнав мнения Путина?

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент России взорвал - по крайней мере, для нашего футбольного мира - информационную бомбу, выступив резко против снятия лимита на легионеров.