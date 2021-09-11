Российские призеры «Токио-2020» получат автомобили BMW от Фонда поддержки олимпийцев

Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев рассказал, что российским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпиаде в Токио, подарят машины марки BMW.
««Золото» — X5 различных комплектаций, «серебро» — Х3, очень мощные, практически как гоночные машины, моторы различных комплектаций, и «бронза» — это тоже Х3, но чуть-чуть пониже уровень», - приводят слова Катушева «Известия».
Напомним, в неофициальном командном зачете российские спортсмены заняли пятое место, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
источник: «Известия»