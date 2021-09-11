Путин вручил государственные награды чемпионам Олимпийских игр в Токио

Президент России Владимир Путин встретился в Екатерининском зале Кремля со спортсменами национальной команды, которые завоевали золотые медали на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает ТАСС, атлетам вручены государственные награды. Спортсмены получили из рук главы государства Ордена Дружбы, Ордена Александра Невского, Ордена Почета. Остальные призеры награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней.

«У кого бы как дальше ни сложилась жизнь, в спорте или вне его, все-таки олимпийская медаль - это то золотое достоинство, которого добиваются единицы», - заявил Путин.

Напомним, что сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.