«Покажите, как выставляются оценки». Путин прокомментировал серебро Дины Авериной на Олимпиаде-2020

Президент России Владимир Путин иронично высказался о судействе соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

«Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут 6 минут высчитывали. Счетоводы!» - прокомментировал ситуацию президент.

«Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», - сказал глава государства - констатировал он.

«Ну ничего, мы крепче будем!» - выразил уверенность Путин.

7 августа Дина Аверина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио в индивидуальном многоборье с 107,650 баллами, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото выиграла представительница Израиля Лина Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.