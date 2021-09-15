WADA может рассмотреть вариант с исключением марихуаны из числа запрещенных веществ после 2022 года

Исполнительный комитет WADA сообщил о том, что в ближайшее время агентство может исключить каннабис из списка запрещенных веществ.

Отмечается, что вскоре организация проведет новые научные исследования по поводу влияния каннабиноидов на результаты спортсменов. В данный момент каннабис является запрещенным веществом, однако после 2022 года его статус может быть изменен.

Напомним, ранее глава международной легкоатлетической федерации World Athletics Себастьян Коу выступал с идеей отмены запрета на марихуану.