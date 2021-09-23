Поздняков высказался об ограничениях связанных с коронавирусом, которые были введены в Токио

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о коронавирусных ограничениях, которые были введены во время Игр в Токио.

«Система анализа на каранавирус дала результат, тридцать человек были посажены на крантин, если бы были послабления, зараженных было бы больше. Уверен, что в Пекине в 2022 году сделают все для безопасности спортсменов», - сказал Поздняков на онлайн-конференции.

Поздняков также отметил, что ОКР ждет окончательное решение от оргкомитета «Пекина-2022» по корононавирусным ограничениям на время следующей зимней Олимпиады, в том числе и по вопросу наличия или отсутствия зрителей на стадионах.