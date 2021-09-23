Поздняков высказался о скандале в художественной гимнастике

Президент ОКР Станислав Поздняков высказался о судействе в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

«Субъективная оценка судейства - большая проблема спорта, мы с этим столкнулись на художественной гимнастике в Токио. Вы знаете, мы подали протест хотели открытого разбирательства, нам было получено заверение от FIG, что получим все необходимые документы, но вы знаете, что мы получили решение, что судейство было справедливом, но нам необходимо получить материалы, по которым эта оценка давалась, на данной момент наши эксперты не согласны с решением Международной федерации гимнастики. Хотелось бы, чтобы открытое рассмотрение дело произошло, но мы ждем документы и добиваемся справедливости», - сказал Поздняков.

Напомним, что российские спортсменки стали вторыми как в индивидуальном многоборье (Дина Аверина проиграла Линой Ашрам), так и в командном (выиграла сборная Болгарии).