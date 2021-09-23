Успех Софии Поздняковой на ОИ-2020 стало неожиданностью для ее отца

Президент ОКР Станислав Поздняков высказался об успехе российских фехтовальщиков на Олимпиаде в Токио.

«В 2005-2010 годах провели программу, которая дала плоды. У нас сплав опыта и молодости, так что плоды данной программы мы увидим и в дальнейшем. Успех Софии стал для меня сюрпризом, не смотря на то что она выигрывала чемпионат мира. Для победы на Олимпиаде этого мало, нужен опыт и удача», - сказал Поздняков.

Добавим, что в Токио российские фехтовальщики завоевали три золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль.