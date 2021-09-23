Поздняков высказался о возможности провести Олимпиаду 2036 года в России

Президент ОКР Станислав Поздняков высказался о возможности провести летнюю Олимпиаду 2036 года в нашей стране.

«Географическое расположение нашей страны позволяет проводить нам крупные соревнования, поэтому мы думаем о возможности заявки нескольких городов, но нужно подсчитать все издержки перед тем как идти с предложением», - сказал Поздняков на олнайн-конференции.

Добавим, что ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже (2024 год), Лос-Анджелесе (2028) и Брисбене (2032).