Спортсменов, привитых российскими вакцинами, допустят до участия в Олимпийских играх в Пекине

Организационный комитет «Пекин-2022» рассказал, что спортсмены, привитые любыми вакцинами от коронавируса, одобренными в России, будут допущены до участия в зимних Олимпийских играх без прохождения карантина.

«Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы», - приводит сообщение оргкомитета ТАСС.

Напомним, что российские вакцины не везде признаются из-за неодобрения их ВОЗ. В частности для участия на Australian Open нужно быть привитым Moderna, AstraZeneca или Pfizer.