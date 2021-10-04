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04 октября 15:31
автор: Максим Скороходов

Спортсменов, привитых российскими вакцинами, допустят до участия в Олимпийских играх в Пекине

На соревнованиях признаются любые вакцины, одобренные на государственном уровне.

Организационный комитет «Пекин-2022» рассказал, что спортсмены, привитые любыми вакцинами от коронавируса, одобренными в России, будут допущены до участия в зимних Олимпийских играх без прохождения карантина.

«Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы», - приводит сообщение оргкомитета ТАСС.

Напомним, что российские вакцины не везде признаются из-за неодобрения их ВОЗ. В частности для участия на Australian Open нужно быть привитым Moderna, AstraZeneca или Pfizer.

источник: ТАСС
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