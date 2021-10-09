Глава Башкортостана заявил, что Уфа готова принять зимнюю Олимпиаду

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал, что Уфа может в отдаленной перспективе принять Зимние Олимпийские игры.

«Наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр. У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые. Но это все далекая перспектива, больше концептуальное обсуждение, на последующие годы, на десятилетия вперед об этом мы думаем», - приводит слова Хабирова ТАСС.

Напомним, что после завершения Олимпиады в Токио, появились разговоры о том, что наша страна может принять летние Олимпийские игры в 2036 году.

Что касается зимней Олимпиады, то последний раз в России она проходила в 2014 году в Сочи.