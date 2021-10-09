ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 октября 15:23
автор: Максим Скороходов

Глава Башкортостана заявил, что Уфа готова принять зимнюю Олимпиаду

По заверениям главы региона, есть вопросы только по одному виду спорта.

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал, что Уфа может в отдаленной перспективе принять Зимние Олимпийские игры.

«Наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр. У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые. Но это все далекая перспектива, больше концептуальное обсуждение, на последующие годы, на десятилетия вперед об этом мы думаем», - приводит слова Хабирова ТАСС.

Напомним, что после завершения Олимпиады в Токио, появились разговоры о том, что наша страна может принять летние Олимпийские игры в 2036 году.

Что касается зимней Олимпиады, то последний раз в России она проходила в 2014 году в Сочи.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Барыс" всухую выиграл у СКАНазвана официальная дата презентации смартфона OnePlus 9RT с процессором Snapdragon 888Василия Казарцева могут навсегда отстранить от судействаИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииМостовой коротко и ясно о КарпинеСилва закрутил роман с шикарной моделью: мимо такой не пройдешь
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика