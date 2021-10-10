Индия выразила желание провести летние Олимпийские игры 2036 года

Президент Национального олимпийского комитета Индии Нариндер Батра сообщил, что ведет переговоры с МОК о проведении в стране летних Олимпийских игр 2036 года.

«Олимпийские игры могут проводиться в трех или четырех городах Индии. Уже сейчас могу сказать, что если Индия будет принимать Олимпиаду, то церемония открытия пройдет на стадионе «Мотера» в Ахмедабаде, это лучший стадион мира. Так что, считаю, у нас отличные шансы на проведение Олимпиады, однако не стоит забывать о том, что у нас достойные конкуренты», - приводит слова Батры «МК-Спорт», ссылаясь на Press Trust of India.

Напомним, что в России также обсуждается возможность проведения Олимпиады-2036, в качестве городов хозяев рассматриваются Санкт-Петербург, Казань и Владивосток.

Добавим, что ближайшие летние Олимпийские игры должны пройти в 2024 году в Париже.