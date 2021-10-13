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13 октября 15:17
автор: Максим Скороходов

Более пяти тысяч российских спортсменов будут проверены на допинг перед Олимпиадой в Пекине

Проверки пройдут в рамках реализации международной антидопинговой программы.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проверит около 5400 российских спортсменов в рамках антидопинговой программы Олимпиады-2022 в Пекине, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу ОКР.

По данным источника, все спортсмены были включены в список тестирования при содействии международных федераций и национальных антидопинговых агентств, входящих в экспертную группу Олимпиады.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся в следующем году с 4 по 20 февраля. Из-за санкций со стороны WADA российские спортсмены вновь будут выступать как команда ОКР без возможности слушать гимн своей страны в случае победы.

источник: МК-Спорт
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