В Древней Олимпии началась церемония зажжения олимпийского огня

Церемония зажжения олимпийского огня Зимних игр 2022 года в Пекине началась в понедельник в Древней Олимпии с прибытием президентской гвардии на античный стадион. Вслед за ней почетное место на стадионе займет президент Греции Катерина Сакелларопулу.

После исполнения олимпийского гимна над стадионом будет поднят олимпийский флаг, а после исполнения государственных гимнов КНР и Греции - национальные флаги этих государств. С приветствием выступят мэр Древней Олимпии Йоргос Георгиопулос, специальный представитель, заместитель председателя Организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине и вице-президент НОК Китая Юй Цзэцин, а также Бах и Капралос.

Затем на алтаре древнегреческого храма Геры жрицы, одетые в старинные туники и сандалии, зажгут факел Олимпиады от солнечных лучей с помощью параболического зеркала. Огонь должен вспыхнуть во время обряда театрализованного представления, созданного на основе древних традиций с внедрением современных элементов. Ранее во время репетиций уже зажигался «запасной костер», который всегда запасался на случай непогоды.

Во вторник огонь будет передан китайской делегации на официальной церемонии на историческом стадионе «Панатинаикос» в Афинах. Затем олимпийский огонь будет доставлен специальным чартерным рейсом из международного аэропорта Афин в Пекин. 24-е зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпийских игр на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.