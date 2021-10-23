ОКР опубликовал список кандидатов на участие в Олимпийских играх-2022

Олимпийский комитет России опубликовал список кандидатов в состав национальной команды для участия в Играх-2022, который пройдут в Пекине.

Документ опубликован на официальном сайте ОКР. Всего в список вошли 599 россиян. Они представляют четырнадцать зимних видов спорта. Отметим, что в список кандидатов хоккейной сборной вошли игроки КХЛ и НХЛ.

Добавим, что согласно решению CAS, до конца 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать с национальным флагом и гимном.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.