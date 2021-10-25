Невакцинированные участники ОИ-2022 ежедневно будут сдавать тесты на коронавирус

МОК опубликовал рекомендации для участников зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета, вакцинированные от коронавируса спортсмены, тренеры и другие представители, сборных смогут избежать 21-дневный карантин по прибытии в Китайскую Народную Республику. Привиться они должны не менее, чем за две недели до отъезда на Игры-2022.

Невакцинированные участники ОИ-2022 ежедневно будут сдавать тесты на COVID-19 и смогут посещать места, утвержденные регламентом. Всем настоятельно рекомендуется проживать в олимпийской деревне. При нарушении правил последуют дисциплинарные наказания.

Напомним, что 23 октября Олимпийский комитет России опубликовал список кандидатов в состав национальной команды. Всего в список вошли 599 спортсменов.