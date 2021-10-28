IBU изменил распределение квот на гонки Олимпиады в Пекине

Международный союз биатлонистов опубликовал новую схему распределения квот на участие в гонках ОИ-2022 в Пекине.

Как сообщает пресс-служба организации, будет учитываться весь минувший сезон и гонки предстоящего до этапа Кубка мира в Рупольдинге. Таким образом, 25 из 37 гонок уже заершены. Команды распределяются по сумме двенадцати лучших результатов в Кубке наций. В этот зачет идут шесть спринтов, одна индивидуальная гонка, три эстафеты, один сингл-микст и одна смешанная эстафета.

Для участия в Играх от одной страны шести спортсменов или спортсменок, необходимо оказаться с первого по третье место рейтинга. Квота национальных федераций, занявших места с 4-го по 10-е, составит пять атлетов. На отдельных дистанциях на старт смогут выйти максимум четыре представителя страны.

Добавим, что по итогам минувшего сезона обе российские команды заняли пятое место в Кубке Наций.

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/olympicwinter/news-4496733-ibu-izmenil-raspredelenie-kvot-na-oi-2022-u-rossii-ne-maksimalnoe-predstavitelstvo.html?utm_source=copypaste