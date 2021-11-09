В МОК остались довольны ходом подготовки Пекина к Олимпиаде

МОК и некоторые национальные олимпийские организации остались довольны подготовкой Пекина к проведению Зимних Олимпийских игр.

«Мы и многие международные федерации впечатлены аренами и подготовкой Пекина в целом. Рады видеть, что многие объекты были перестроены под зимние виды спорта, хотя раньше были построены к летней Олимпиаде», - приводит ТАСС слова исполнительного директора комитета Кристофа Дюби.

Кроме того, он отметил, что ситуация с билетами на соревнования для болельщиков станет ясной буквально в последний момент, исходя из эпидемиологической обстановки в стране и ее столице.

Напомним, ранее стало известно о том, что посетить состязания смогут только местные зрители. Их количество, а также условия допуска на арены станут известны позже.

Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.