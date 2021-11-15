МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде-2022

Президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что МОК согласовал форму, в которой российская команда выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Неделю назад мы окончательно утвердили форму, согласовали ее с МОК. Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег. Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио», - приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Отметим, что столица Китая станет первым городом, принимавшим и летние, и зимние Игры.