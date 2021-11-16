США объявят о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Washington Post.

Данное решение будет касаться только членов правительства, американских спортсменов оно не затронет.

По данным источника, так США хотят наказать Китай за приписываемые ему нарушения прав человека. Официально о бойкоте должны будут объявить до конца текущего года.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля, граждане, не являющиеся представителями правительства своих стран, смогут посетить Игры-2022, если они являются жителями материкового Китая.