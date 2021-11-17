Журова - о бойкоте ОИ-2022: Американцы очень любят такие демонстративные шаги

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова президента США Джозефа Байдена о возможном дипломатическом бойкоте страны Олимпиады в Пекине.

«Американцы очень любят такие демонстративные шаги на уровне даже принятия законов. Тем более сейчас общество там может на такое решение серьезно срезонировать», - приводит слова Журовой «СЭ».

Ранее сообщалось, что США хотят наказать Китай за приписываемые ему нарушения прав человека. Официально о бойкоте должны будут объявить до конца текущего года.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля, граждане, не являющиеся представителями правительства своих стран, смогут посетить Игры-2022, если они являются жителями материкового Китая.