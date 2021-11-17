Милонов - о бойкоте США Олимпиады-2022: Зачем обращать внимание на выжившего из ума Байдена?

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на слова президента США Джозефа Байдена о возможном дипломатическом бойкоте страны Олимпиады в Пекине.

«Зачем мы будем обращать внимание на выжившего из ума дедушку? Он высказывает свою точку зрения. Может, он покушал плохо. В этом возрасте может быть разное, учитывая его состояние. Он и двух метров пройти не споткнувшись не может», - приводит слова Милонова «СЭ».

Ранее сообщалось, что США хотят наказать Китай за приписываемые ему нарушения прав человека. Официально о бойкоте должны будут объявить до конца текущего года.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля, граждане, не являющиеся представителями правительства своих стран, смогут посетить Игры-2022, если они являются жителями материкового Китая.