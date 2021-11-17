Депутат Свищев - о бойкоте США Олимпиады-2022: Они сами не понимают, чего хотят

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова президента США Джозефа Байдена о возможном дипломатическом бойкоте страны Олимпиады в Пекине.

«Связано это прежде всего с тем, что они сами не понимают, чего хотят. Они считают, что нужно продолжать давить на Китай, но у них большая страна и никаких результатов это не даст», - приводит слова Свищева «СЭ».

Ранее сообщалось, что США хотят наказать Китай за приписываемые ему нарушения прав человека. Официально о бойкоте должны будут объявить до конца текущего года.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля, граждане, не являющиеся представителями правительства своих стран, смогут посетить Игры-2022, если они являются жителями материкового Китая.