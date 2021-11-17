«Призывают наших девочек соревноваться с мутантами». Милонов - о принципах МОК по трансгендерам

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов раскритиковал новые принципы Международного олимпийского комитета, по которым спортсмены освобождены от тестирования на тестостерон.

«Советы МОК по спортсменам-трансгендерам не соответствуют науке. Получается, они призывают наших девчонок соревноваться с этими сумасшедшими мутантами. Это полный крах спорта, конец спорта. Думаю, это политически мотивированное решение должно быть нами проигнорировано. Еще нужно посмотреть, кто за это решение проголосовал, есть ли там нормальные люди. Там же и наши председатели есть. Олимпийский комитет России (ОКР) категорически нельзя это поддерживать», - приводит слова Милонова Sport24.ru.

Добавим, что в этом году на Олимпиаде в Токио принял участие первый спортсмен-трансгендер. Бывший мужчина Лорел Хаббард, выступающая в тяжелой атлетике, не смогла поднять ни один заявленный вес. После этого она завершила спортивную карьеру.