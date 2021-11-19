Александр Жуков: Олимпиада от отсутствия Байдена никак не пострадает

Первый заместитель председателя Государственной думы и экс-президент ОКР Александр Жуков прокомментировал возможный бойкот Олимпийских игр в Пекине президентом США Джо Байденом.

«Я не думаю, что это вызовет серьезный резонанс в мире спорта. Они уже не раз заявляли об этой возможности. Это лишний раз доказывает, что американцы смешивают политику со спортом. А спорт должен быть вне политики. Дело Байдена, ехать на Олимпиаду или нет, Игры от его отсутствия никак не пострадают.Сравнивать этот бойкот с бойкотом Олимпиады в Москве некорректно, речь же не идет о том, что спортсмены не поедут на Игры.Сейчас это просто политический жест, который не имеет к спорту никакого отношения», - приводит слова Жукова «РИА Новости».

Напомним, ранее Байден пригрозил проигнорировать Олимпиаду в столице Китая и не отправлять туда американскую делегацию. Свое решение политик объяснил наличием информации о многочисленных нарушениях прав и свобод граждан в Китае.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.