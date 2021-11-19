Россия негативно отнесется к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине со стороны США, если такой случится, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на слова пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.

Впервые о возможных дипломатических санкциях написал Washington Post. Причиной бойкота называется нарушения прав человека в Китае.

Позже президент США Джо Байден заявил, что не исключает такого развития события.

Данное решение будет касаться только членов американского правительства, спортсменов оно не затронет.