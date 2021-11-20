Великобритания рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине в знак протеста против действий Китая в вопросе прав человека. Об этом сообщает The Times.

В британском правительстве развернулось активное обсуждение данного вопроса, при этом министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс поддержала идею бойкота.

Возможен вариант, что британские министры не посетят Олимпиаду, но посол Великобритании в Китае будет присутствовать на Играх.

По данным источника, пятеро консервативных политиков написали Джонсону письмо, в котором призвали его запретить любое официальное дипломатическое представительство Великобритании на зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что США хотят наказать Китай за приписываемые ему нарушения прав человека. Официально о бойкоте должны будут объявить до конца текущего года.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля, граждане, не являющиеся представителями правительства своих стран, смогут посетить Игры-2022, если они являются жителями материкового Китая.