Борзаковский, Великая и Гамова избираются в комиссию спортсменов ОКР

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию саблистка Софья, Великая, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский и двукратная чемпионка мира по волейболу Еатерина Гамова включены в список кандидатов в комиссию спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на ТАСС.

Также в нем находятся семикратная победительница олимпийских игр по синхронному плаванию Светлана Ромашина, олимпийский чемпион дзюдоист Тагир Хайбулаев, гребчиха Елена Прохорова, главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев, призеры олимпиад Стефания Елфутина, выступавшая в парусном спорте, пловчиха Анастасия Фесткова и Павел Эйгель, представляющий Россию в гребном слаломе.

Комиссия спортсменов будет определена сегодня, действующим ее председателем является Софья Великая.