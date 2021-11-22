Великая и Борзаковский переизбрались в комиссию спортсменов ОКР

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию саблистка Софья, Великая и олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский переизбрались в комиссию спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает «МК-Спорт».

Также в нее вошли семикратная победительница олимпийских игр по синхронному плаванию Светлана Ромашина, , главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев, призеры олимпиад Стефания Елфутина, выступавшая в парусном спорте и пловчиха Анастасия Фесткова.

Таким образом, среди кандидатов не были избраны олимпийский чемпион дзюдоист Тагир Хайбулаев, гребчиха Елена Прохорова, а также Павел Эйгель, представляющий Россию в гребном слаломе.

Окончательное утверждение комиссии пройдет 14 ноября на исполкоме ОКР.