ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ОКР утвердил состав комиссии спортсменов

Он состоит из 15 представителей различных видов спорта.
24 ноября 2021 19:41
автор: Максим Скороходов

Исполком Олимпийского комитете России (ОКР) утвердил состав комиссии спортсменов, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу организации.

Теперь в него входят Алексей Алипов (стендовая стрельба), Юрий Борзаковский и Елена Исинбаева (легкая атлетика), Софья Великая (фехтование), Екатерина Гамова (волейбол), Джонатан Гурейро и Федор Климов (фигурное катание), Стефания Елфутина (парусный спорт), Лада Задонская (конькобежный спорт), Анастасия Максимова (художественная гимнастика), Алия Мустафина (спортивная гимнастика), Светлана Ромашина (синхронное плавание), Анастасия Фесикова (плавание), Андрей Моисеев (современное пятиборье).

Напомним, по результатам голосования не были избраны олимпийский чемпион дзюдоист Тагир Хайбулаев, гребчиха Елена Прохорова, а также Павел Эйгель, представляющий Россию в гребном слаломе.

Ближайшие Олимпийские игры будут зимними и пройдут в феврале в Пекине. Российские спортсмены из-за санкций ВАДА снова будут представлять ОКР и слушать в случае победы вместо гимна фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского .

источник: МК-Спорт
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сроки восстановления Никиты Кучерова остаются неизвестными"Колорадо" одолел "Оттаву", Ничушкин и Зуб обменялись шайбамиОт "Зенита" до "Урала". Итоги первого круга чемпионата России по футболуВедущая Тригубчак искупалась голышомНовая девушка Сафонова: ради нее он бросил жену и ребенкаОдна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатов
Юбилейные сезоны «Спартака»: надвигается антирекорд?
В 2022 году «Спартак» отметит столетие, и пока ничего хорошего круглая дата не предвещает. А как складывались предыдущие спартаковские юбилеи?
«Тамбов» мертв, но дело его живет… Бывшего спортдира клуба-банкрота задержали
Следствие подозревает бывших руководителей футбольного клуба из Тамбова в многомиллионных хищениях.
Челюсти-2021. Большунов успел на Кубок мира после двух операций во рту: чего ждать от русского короля лыж?
В пятницу, 26 ноября, в Финляндии начинается олимпийский лыжный сезон. На первый этап Кубка мира сборная России едет в сильнейшем составе - с Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.
«Скромность — самый короткий путь к бесславию». Бышовец — о будущем Семака в «Зените»
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал «Плеймейкеру» ничью команды Сергея Семака в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).
«Каратэ нам чуждо, там тренируют удары в пах!» Как в СССР загнали в подполье 10 млн «иноагентов»
Сорок лет назад в СССР запретили каратэ. «Плеймейкер» вспоминает хронологию этой истории – от создания в прессе образа каратиста как «иноагента» до громких процессов над советскими «сенсеями».
«Такой футбол нам не нужен!» Никто в России не понимает, зачем «Зенит» при Семаке играет так трусливо
Матч «Зенита» на выезде со шведским «Мальме» (1:1) сильно расстроил. В комментариях эксперты и игроки не стеснялись острых выражений.
«Пенальти на Дзюбе спорный, но судья никому не помогал». Арбитр Николаев — о матче «Мальме» — «Зенит»
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев разобрал для «Плеймейкера» судейские решения в матче Лиги чемпионов, ничья в котором вывела «Зенит» в плей-офф Лиги Европы.
Какие сюжеты в Лиге чемпионов! «Барселона» Хави — на грани фиаско, а «МЮ» Роналду — уже в плей-офф
Вполне возможно, «Барселона» с новым тренером Хави весной сыграет там же, где и «Зенит» - поменяв Лигу чемпионов на Лигу Европы. А вот «Манчестер Юнайтед», уволив Сульшера, неожиданно забронировал за собой первое место в группе.
Челюсть Дзюбы бесценна! Как «Зенит» не забил в Мальме один пенальти, забил другой — и заскочил в евровесну
В фигурном катании буча: мол, судьи тащат дочь Тутберидзе на Олимпиаду. Так это правда или теория заговора?
Турнир серии «Челленджер», прошедший в Варшаве в минувший уик-энд, привлек к себе особое внимание. Из-за победы в танцах на льду вчерашних юниоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, получивших оценки на уровне мировой элиты. Давайте разбираться.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика