Исполком Олимпийского комитете России (ОКР) утвердил состав комиссии спортсменов, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу организации.

Теперь в него входят Алексей Алипов (стендовая стрельба), Юрий Борзаковский и Елена Исинбаева (легкая атлетика), Софья Великая (фехтование), Екатерина Гамова (волейбол), Джонатан Гурейро и Федор Климов (фигурное катание), Стефания Елфутина (парусный спорт), Лада Задонская (конькобежный спорт), Анастасия Максимова (художественная гимнастика), Алия Мустафина (спортивная гимнастика), Светлана Ромашина (синхронное плавание), Анастасия Фесикова (плавание), Андрей Моисеев (современное пятиборье).

Напомним, по результатам голосования не были избраны олимпийский чемпион дзюдоист Тагир Хайбулаев, гребчиха Елена Прохорова, а также Павел Эйгель, представляющий Россию в гребном слаломе.

Ближайшие Олимпийские игры будут зимними и пройдут в феврале в Пекине. Российские спортсмены из-за санкций ВАДА снова будут представлять ОКР и слушать в случае победы вместо гимна фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского .