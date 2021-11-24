Поздняков высказал позицию ОКР о дипломатическом бойкоте Олимпиады

Президент ОКР Станислав Поздняков раскритиковал США за возможный бойкот зимней Олимпиады в Пекине.
«Мы не приветствуем политические бойкоты. Это нарушает целостность Олимпийских игр. С точки зрения политики такие шаги совершенно бессмысленны», - приводит слова Позднякова RT.
Впервые о возможных дипломатических санкциях написал Washington Post. Причиной бойкота называется нарушения прав человека в Китае.
Позже президент США Джо Байден заявил, что не исключает такого развития события.
Данное решение будет касаться только членов американского правительства, спортсменов оно не затронет.
источник: «RT на русском»