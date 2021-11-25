Австралия может вместе с США и Великобританией объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

Австралия может объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине, сообщает RT, ссылаясь на The Sydney Morning Herald.
По данным источника, с данным решением согласны обе партии парламента государства.
Напомним, ранее сообщалось, что аналогичное решение может быть принято в США и Великобритании.
Таким образом, все эти страны хотят наказать Китай за приписываемые ему нарушения прав человека.
Добавим, что дипломатический бойкот обязывает пропускать Олимпиаду только руководителей и членов правительства страны.
источник: «RT на русском»