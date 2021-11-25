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Австралия может вместе с США и Великобританией объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

Предлогом стало возможное нарушение прав человека в Поднебесной.
25 ноября 2021 13:44
автор: Максим Скороходов

Австралия может объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине, сообщает RT, ссылаясь на The Sydney Morning Herald.

По данным источника, с данным решением согласны обе партии парламента государства.

Напомним, ранее сообщалось, что аналогичное решение может быть принято в США и Великобритании.

Таким образом, все эти страны хотят наказать Китай за приписываемые ему нарушения прав человека.

Добавим, что дипломатический бойкот обязывает пропускать Олимпиаду только руководителей и членов правительства страны.

источник: «RT на русском»
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