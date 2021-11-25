Cовет учредителей WADA утвердил план по реформированию системы управления организации

В ближайшее время в системе управления Всемирного антидопингового агентства (WADA) произойдут изменения.

Отметим, что сегодня, 25 ноября, во время одного из заседаний агентства был утвержден план, согласно которому специальная рабочая группа начнет создание более прозрачной и независимой системы WADA.

Также стало известно, что при агентстве начнет свою работу совет спортсменов, который будет состоять из 20 человек. Два представителя данного объединения войдут в совет учредителей WADA, расширенный до 42 участников. Решения будут утверждаться двумя третями голосов.

Что касается состава исполкома WADA, то он также претерпит изменения. В него будет включен председатель совета спортсменов WADA, а также один независимый представитель, который будет выбран посредством одобрения представителями спортивного движения и государственных органов.

Отметим, что все предложения о реформе системы организации должны быть подготовлены к маю 2022 года.