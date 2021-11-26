Экс-главу Олимпийского комитета Бразилии приговорили к 30 годам лишения свободы

79-летнего бывшего президента Бразилии Карлоса Артура Нузмана приговорили к 30 годам тюремного заключения.

По информации Associated press, Нузман обвиняется в даче взятки руководителям Международного олимпийского комитета (МОК) в размере 2,5 миллионов долларов за то, чтобы Олимпиада 2016 года прошла в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, 79-летний бразилец сколотил преступное сообщество, отмывал незаконные доходы, а также уклонялся от уплаты налогов.

Вместе с Гузманом различные сроки за аналогичные преступления получили экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Капрал, бизнесмен Артур Суареш и бывший директор по операциям оргкомитета Игр в Рио Леонардо Грайнер.

Общий срок заключения Нузмана составил 30 лет и 11 месяцев, однако он не начнет его отбывать до тех пор, пока суд не рассмотрит все его апелляции в случае их наличия.