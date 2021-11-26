Еще одна страна заявила о возможном бойкоте Олимпиады в Пекине

Власти Японии заявили, что могут принять решение о бойкоте Олимпийских игр в Пекине.

«В настоящий момент власти США пока не озвучили свой подход к пекинской Олимпиаде. Правительство Японии также примет решение в подходящее время, в полной мере изучив все обстоятельства. На сегодняшний день по этому вопросу ничего не решено», - приводит Nikkei слова министра иностранных дел страны Есимасы Хаяси.

Напомнтм, первым о возможном дипломатическом бойкоте Игр заявил президент США Джозеф Байден, объяснив это решение наличием информации о многочисленных фактах нарушений прав и свобод человека в Китае. Позже о подобном варианте событий начали высказываться и австралийские власти, обеспокоенные ситуацией с пропавшей на время китайской теннисисткой Пэн Шуай.

Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.