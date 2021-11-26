Экс-глава Олимпийского комитета Бразилии был приговорен к 30 годам тюрьмы

Бывший глава Олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман был призван виновным по делу о коррупции и отмыванию денег.

Как сообщает «МК-Спорт», 79-летнего функционера приговорила к 30 годам и 11 месяцам тюремного заключения. Отмечается, что Нузман не будет помещен под стражу до тех пор, пока суд не рассмотрит все его апелляции.

Напомним, бразилец был арестован в 2017 году. Тогда его заподозрили в том, что он организовал дачу взятки в размере двух миллионов долларов членам Международного олимпийского комитета для того, чтобы Рио-де-Жанейро смог принять Олимпиаду-2016. Однако суд оправдал Нузмана, и его освободили. Затем он покинул пост главы НОК Бразилии.