В МОК заявили, что готовы к трудностям, связанным с появлением нового штамма коронавируса

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности противостоять новому штамму коронавируса «омикрон» при проведении зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Последние события, связанные с COVID-19, усиливают важность включенных в план мер, которые при необходимости могут быть адаптированы с учетом конкретных обстоятельств и обеспечения всеобщей безопасности в меняющихся обстоятельствах», - приводит сообщение пресс-службы МОК ТАСС.

Ранее МОК сообщал, что будет использовать опыт проведения спортивных соревнований, который прошли в период пандемии, а также придерживаться ограничений введенных в Китае. Добавим, что ранее было объявлено об освобождении от карантина вакцинированных спортсменов. Также билеты на соревнования могут приобрести только жители материкового Китая.

Напомним, что зимние Олимпийские игры должны пройти с 4 по 20 февраля.