Олимпийский чемпион Лесун - об идее заменить конкур: Для пятиборья это смерть

Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун прокомментировал планы Международного союза современного пятиборья исключить конкур из программы соревнований.

«Для пятиборья такое решение - это смерть. Более того, оно неправомерно. Международный союз современного пятиборья преследует какие-то непонятные мне цели. Нет ни одного документа, подтверждающего что это требование МОК. Плюс ко всему нет никаких гарантий, что, убрав конкур, мы в 2028 году останемся в программе Игр в Лос-Анджелесе. При этом конный спорт, насколько я знаю, там точно будет. Нет никакой логики. Идет какая-то внутренняя борьба, которой я пока не понимаю. Кому-то выгодно убрать коня именно из пятиборья», - приводит слова спортсмена RT.

Напомним, идею убрать конкур из программы соревнований озвучили в союзе после Олимпиады в Токио, когда во время соревнований у немецкой спортсменки отказалась бежать лошадь. Наездница достаточно жестко била животное в порыве эмоций, чем вызвала недовольство общественности.